2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren sunucu Esra Erol, 2011'de ilk oğlu İdris Ali'yi, 2017'de de ikinci oğlu Ömer'i kucağına almıştı.

Esra Erol'un ilk göz ağrısı bugün 8. sınıftan mezun oldu. Ünlü sunucu mezuniyet töreninde çekilen gururlu aile pozunu Instagram hesabından "Her şey dün gibi… İlk adımlarını, ilk 'anne' deyişini, okula başladığın o sabahı… Hepsi gözümün önünde. Ve şimdi, ilk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti" notuyla paylaştı.

Esra Erol'a takipçileri tarafından "Boyunuzu geçmiş", "Ne kadar büyümüş", "Delikanlı olmuş", "Nasıl da yakışıklı", "İkinizin karması olmuş" gibi binlerce yorum geldi.