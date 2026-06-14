Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, anne olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlenen Erol, suda doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getirdi. Doğumun ardından hem ailede hem de sosyal medyada büyük bir mutluluk yaşandı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN HALA HAFIZALARDA

Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirilen görkemli düğünle dünyaevine giren Eda Erol ve Ekrem Karaçayır çifti bebek heyecanı yaşıyor. Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden zaman zaman takipçileriyle paylaşan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.

SUDA DOĞUM YAPTI

Suda doğum yöntemiyle gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Eda Erol, oğullarına “Baran” ismini verdiklerini duyurdu.

ESRA EROL TEYZE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Bu mutlu haberle birlikte Esra Erol da teyze olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü sunucunun ailesindeki bu özel anlar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Eda Erol’un paylaşımı çok sayıda tebrik mesajı alırken, çiftin yeni hayatına dair mutluluk kareleri takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.





