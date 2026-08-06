ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun ile ilgili izleyicileri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Esra Erol'un sunduğu programın yayın günlerinde değişikliğe gidilirken, merakla beklenen 29. bölümün ne zaman yayınlanacağı açıklandı.

Yarışmanın takipçileri, 5 Ağustos Çarşamba akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle karşılaşınca "Var Mısın Yok Musun neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN'UN YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 29. bölümü için tarih açıklandı. Programın yeni bölümü 11 Ağustos Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın resmi YouTube hesabından paylaşılan fragmanda da yeni bölüm tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

PROGRAMIN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİYOR

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun, daha önce salı, çarşamba ve perşembe günleri yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Yapılan yayın planlamasıyla birlikte programın ekran yolculuğunda değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre yarışmanın bundan sonra yalnızca salı günleri yayınlanması bekleniyor.

İZLEYİCİLER YENİ BÖLÜMÜ BEKLİYOR

5 ve 6 Ağustos tarihlerinde yeni bölümü yayınlanmayan Var Mısın Yok Musun'un yayın takvimindeki değişiklik, programın takipçileri tarafından merak edildi.

Esra Erol'un sunduğu yarışmanın yeni bölümü, 11 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.