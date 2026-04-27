Muğla Milas’ta Limak Holding’in termik santrala kömür sağlamak için Akbelen Ormanlarının çevresindeki altı köy için aldırdığı acele kamulaştırma sürecinde açılan davalara rağmen tapu sahiplerine ve avukatlara bilgi verilmeden jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfini protesto ederken gözaltına alınarak tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, ilk kez hakim karşısına çıktı. “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esra Işık, Milas Adliyesi’ndeki duruşmaya elleri kelepçeli şekilde getirildi. Işık’ın adliyeye getiriliş anına dair görüntüler tepki çekti. Savunmaların ardından Milas Savcılığı, Esra Işık hakkında tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, Işık hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

