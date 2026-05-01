Muğla Milas’ta yaşam alanını, doğasını ve Akbelen Ormanı’nı savunduğu için 1 ay önce tutuklanan Esra Işık, İzmir Şakran Cezaevi’ne konmuştu. 25 yaşındaki genç kız, İkizköy Mahalle Muhtarı olan annesi Nejla Işık’a mektup yazdı. Duygu dolu cümleler kuran Esra’nın sözleri yürekleri dağladı:

Esra Işık - Nejla Işık

‘SENİ ÇOK SEVİYORUM’

“Herkes anasının kızı diyor, bu cevvallik oradan mı diye soruyor. Benim annem olduğun için gurur duyuyorum. Ben hakkımın peşinden kararlılık ve cesaretle gitmeyi senden öğrendim. Seni çok seviyorum. Güçleniyorum, sakın merak etme! Sarı Papatyan Esra.”

7 yıldır bölge halkının önünde adım atarak direnen Nejla Işık, SÖZCÜ’ye konuştu. Anne Işık, kokusunun burnunda tüttüğünü kızının dik duruşunun kendilerine moral verdiğini söyledi. Işık, şunları söyledi: “Başımıza bunları açanlar ve neden olanlar asla ama asla yıkıldığımızı geri adım attığımızı göremeyecekler. Tüm gücümüzle toprağımızı ve bu vatanın değerlerini korumaya devam edeceğiz.”