Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in X hesabından yaptığı paylaşıma göre Boğaziçi Üniversitesi'nin eski akademisyenlerinden Mungan'ın kampüse girişinin yasaklanmasının sebebi, 27 Mart'ta Güney Kampüs'te gerçekleşen eyleme katılması.

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Öztürkmen, karar hakkında "Hocaya üniversitesine giriş yasağı! Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı! Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız. Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak lazım!" sözleri ile tepki gösterdi.

Rektörlük tarafından alınan kararda, Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi’nin 18. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Mungan’ın giriş hakkının 5 yıl süreyle pasif hale getirildiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Rektörlüğün izni olmadan 27.03.2025 tarihinde Güney Kampüs meydanında öğrencilerin izinsiz olrak gerçekleştirdiği eylem ve gösterilere katıldığı tespit edilen Esra Mungan'ın kampüs giriş kartının Boğaziçi Üniversitesi Kurum Kimlik, Mezun ve Ziyaretçi Kartı Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca 5 yıl süre ile pasif hale getirilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında kampüs girişlerinde üçüncü kişiler için uygulanan protokol kurallarına göre Rektörlüğün izin verdiği hallerde kampüse giriş yapılabileceği hususunda uygulama yapılması konusunda gereği ve bilginizi rica ederim."