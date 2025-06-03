Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da başlayan bir gıda güvenliği krizi, Belçika ve Lüksemburg’a da sıçradı. Ünlü şekerleme markası Haribo, bazı ürünlerinde esrar tespit edilmesinin ardından üç ülkede aynı partiye ait “Happy Cola F!ZZ” şekerlerini acilen geri çağırdı.

İlk alarm, Hollanda’nın Twente bölgesinden geldi. Bir aileden birkaç çocuk ve bir kadın, Haribo şekerlemelerini tükettikten sonra rahatsızlanınca durum polise bildirildi. Polis tarafından yapılan hızlı testte, şekerlerin içinde esrar maddesi bulunduğu tespit edildi. Bulgular, derhal Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu’na (NVWA) aktarıldı.

AYNI PARTİYE AİT ÜRÜNLER BELÇİKA VE LÜKSEMBURG'DA DA SATILDI

Haribo, yaptığı açıklamada durumu "son derece ciddiye aldıklarını" vurgularken, geri çağırmanın yalnızca üretim kodu L341-4002307906 olan, kiloluk ambalajlı ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olan ürünleri kapsadığını bildirdi. Aynı partiye ait şekerlemelerin Belçika ve Lüksemburg’da da satıldığının tespit edilmesiyle, bu ülkelerde de benzer şekilde geri çağırma süreci başlatıldı.

TÜKETİCİLERE UYARI

Belçika’daki tüketicilerden, ürünü satın aldıkları mağazaya değil, doğrudan Haribo’nun Kontich şehrindeki ofisine, banka hesap bilgileriyle birlikte göndermeleri isteniyor. Firma, paketi iade eden tüketicilere satın alma ücretini geri ödeyeceğini duyurdu.

ESRAR ŞEKERLERE NASIL BULAŞTI?

Şekerlemelere esrarın nasıl bulaştığı henüz bilinmiyor. Noord Holland Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, NVWA da ürünlerdeki esrar kalıntılarını teknik olarak incelemeye aldı.