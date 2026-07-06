"Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ceren Benderlioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak tarihi dizi "Aşk ve Taht" için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı.

TARİHİ DİZİYLE EL SIKIŞTI

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden "Aşk ve Taht" dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak "Eşref Rüya" dizisinde rol alan Ceren Benderlioğlu, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen projeye katıldı.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturduğu dizinin senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın kaleme alıyor.

Başrollerini Akın Akınözü, Simay Barlas ve Ayça Bingöl'ün paylaşacağı dizide Akın Akınözü Sultan Alaaddin Keykubat'ı, Simay Barlas Melike Hatun'u, Ayça Bingöl ise Baş Hatun Ümmühan'ı canlandıracak.

NURCİHAN'A HAYAT VERECEK

Ceren Benderlioğlu ise dizide "Nurcihan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun, hikâyede Sultan Alaaddin Keykubat'ın üvey kardeşine hayat vereceği öğrenildi. Yeni sezonun merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizinin çekim hazırlıkları ise sürüyor.