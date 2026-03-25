Eşref Rüya’nın yeni bölüm tanıtımında en dikkat çeken gelişme, Nisan’ın hamile olduğunun ortaya çıkması oldu. Yapılan testlerin ardından gelen bu haber, Eşref ile Nisan arasındaki ilişkiyi tamamen farklı bir noktaya taşıyacak.

Nisan’ın hamileliği, dizideki dengeleri değiştirirken izleyiciyi de büyük bir sürprizle karşı karşıya bırakıyor.

EŞREF GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tanıtımın en çarpıcı sahnelerinden birinde Eşref’in, Nisan’ın başucunda gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

“Nasıl görmedim seni?” sözleriyle duygularını dile getiren Eşref’in bu hali izleyiciyi derinden etkilerken, Nisan’ın o anda gözlerini açması sahnenin etkisini artırıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Yeni bölümde gerilim dozunun iyice yükselmesi bekleniyor. Yaşar’ın, Eşref’in en çok kime bağlı olduğunu sorguladığı sahnede oklar Gürdal’a yöneliyor.

Eşref’in Gürdal’a olan bağlılığı “Onu ayrı sever, kardeşi gibi görür” sözleriyle vurgulanırken, bu ilişkinin büyük bir çatışmanın merkezine oturacağı anlaşılıyor.

EŞREF SAVAŞINI İLAN ETTİ

Tüm yaşananların ardından Eşref’in öfkesi zirveye ulaşıyor. “Savaş daha yeni başlıyor Yaşar!” sözleriyle rest çeken Eşref, yeni bölümde büyük bir hesaplaşmanın sinyalini veriyor.

Nisan’ın hamileliği ve gelen acı haberle birlikte Eşref Rüya’da dengeler tamamen değişiyor.