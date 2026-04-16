Çarşamba günlerinin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, dün akşam izleyicinin karşısına çıkmadı. Dizi ani şekilde yayın akışından çıkarıldı.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM VAR MI YOK MU?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü dün akşam ekrana gelmedi, konuyla ilgili kanaldan ve yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dizinin ekrana gelmediği iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar; şiddet sahnesi içeren dizilere yönelik büyük tepki göstermişti. Dizinin son anda yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması dikkat çekti.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşref Rüya yeni bölümünün haftaya aynı saatte yayınlanması bekleniyor.



Eşref Rüya son bölüm özeti şu şekilde:

Eşref, Yaşar'ın hazırladığı ölümcül tuzaktan elindeki kritik kozu kullanarak kurtulur ve durumu lehine çevirir. Yurt dışına gitmek için havaalanında olan Nisan ise Eşref'in beklenmedik sürpriziyle bu aşkın bitmeyeceğini anlar. Eşref'in gizli destekçisini araştıran Yaşar, Balıkçı’yı ele geçirmeyi başarır ve onu konuşturmak için kan dondurucu yöntemler kullanır. Yaşar, Eşref'in Balıkçı’yı kurtarmaya geleceğini öngörerek yeni bir tuzak kurduğunu sanırken, Eşref aslında arka planda çok daha karmaşık bir plan yürütmektedir.