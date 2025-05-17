Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı, 2025 yılının en iddialı yapımlarından Eşref Rüya dizisi mahkemelik oldu.



Wattpad platformunda yayınladığı Ateşten Küle adlı romanının senaryosunun izinsiz şekilde alınarak Eşref Rüya dizisinin hikayesi haline getirildiğini belirten yazar Sedef Köşkar, yapım şirketi Tims&B Production'a dava açtığını açıkladı.





'ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'



Köçkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



'Ateşten Küle' adlı eserimin, 'Eşref Rüya' dizisi ile olan benzerlikleri konusunda hukuki süreci merak eden değerli okurlarıma;



Sevgili avukatım Aybüke Özdağ Yılmaz ile birlikte, intihal davamızı kısa süre önce açtık. Şu anda arabuluculuk görüşmelerimiz devam ediyor. Yasalar gereği şu aşamada daha fazla bilgi paylaşamıyorum ancak gelişmeler netleştiğinde sizlerle paylaşacağım.



Destek mesajlarınız için teşekkür ederim.