Fenomen dizi Eşref Rüya, çalıntı iddialarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce Duru Mavii” adlı bir Wattpad yazarı 'Ateşten Küle' isimli eseriyle dizinin senaryosunun benzerlik göstermesinden dolayı yasal haklarını kullanacağını duyurmuştu. Yaşanılanlar sonrası bu kez Yazar Murat Menteş telif ve intihal davası açacağını açıkladı.

DİZİNİN ÇALINTI İDDİALARIYLA BAŞI DERTTE

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Eşraf Rüya dizisinin çalıntı senaryo iddialarıyla başı dertte.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı diziye bu kez Yazar Murat Menteş dava açtı.

YAZAR MURAT MENTEŞ DE DAVA AÇTI

Menteş'in yayınladığı açıklamada, Eşref Rüya dizisinin geçen haftalarda 03 Medya yapımcılığını çekilen ve başrolünde Barış Arduç ve Hande Erçel'in oynadığı 'Dehşet Bey' filminden alıntı olduğu gerekçesiyle yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Ayrıca, dizinin yapımcısı Tims&B ve Ethem Özışık’a "telif hakkı ve intihal davası" açıldığı belirtildi.