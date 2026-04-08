Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Deneyimli oyuncu Zeynep Eronat’ın projeye katılmasıyla dizide yeni bir dönem başlıyor. GEÇMİŞİN PERDESİ ARALANIYOR Zeynep Eronat, dizide Gülümser Aygün karakterine hayat verecek. Sert tavırları ve otoriter duruşuyla öne çıkan karakterin, geçmişinde sakladığı sırlar hikâyenin yönünü etkileyecek.



GÜLÜMSER'İN KAYBI ORTAYA ÇIKACAK Gülümser’in yıllar önce yaşadığı büyük kayıp ve iç dünyasındaki kırılmalar, ilerleyen bölümlerde daha da görünür olacak. Bu yeni karakterle birlikte dizideki dengelerin değişmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.