Son dönemde "Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, sezonun sona ermesinin ardından kendisine zaman ayırmaya karar verdi. Bir AVM'de görüntülenen oyuncu, yoğun geçen çalışma temposu nedeniyle yeni projelere hemen başlamayı düşünmediğini söyledi.

YOĞUN SEZONUN ARDINDAN MOLA KARARI

Yeni sezon için birçok teklif aldığı belirtilen Demet Özdemir, bu dönemde dinlenmeyi tercih ettiğini ifade etti. Oyuncu, yoğun geçen sezonun ardından bir süre senaryo okumayacağını belirterek çalışma temposuna ara vereceğini açıkladı.

"BİR SÜRE PROJE OKUMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özdemir, yeni projelerle ilgili kararını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir süre proje okumayı düşünmüyorum."

Oyuncunun bu açıklamasıyla birlikte yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.

HAYRANLARINI BEKLETECEK

Başarılı oyuncunun dinlenme kararı nedeniyle yeni bir projede yer almasının zaman alabileceği öğrenildi. Demet Özdemir'in kariyerine ne zaman döneceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.