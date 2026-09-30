Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran macerasını noktalamıştı. İki sezonun ardından gelen final, dizinin hayranlarını üzerken yapım şirketinden gelen yeni paylaşım merak uyandırdı.

TİMS&B'nin sosyal medya hesabından “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır” notuyla paylaşılan afiş, kısa sürede dizinin devamının gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

EŞREF TEK NEREDE YAYINLANACAK?

Yeni yapımın Prime Video'da izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Platform tarafından yapılan duyuruda Eşref Tek'in, Eşref Rüya'nın geçmişine ışık tutan özel bir yapım olduğu belirtildi. Yapımın çok yakında yalnızca Prime Video'da yayınlanacağı duyuruldu.

BAŞROLDE YİNE ÇAĞATAY ULUSOY VAR

TİMSB Productions imzalı Eşref Tek'in yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yapımın başrolünde ise Eşref karakteriyle Çağatay Ulusoy yer alıyor.

Yeni afişte de dikkat çeken ayrıntı, Demet Özdemir başta olmak üzere Eşref Rüya'nın diğer oyuncularının yer almaması oldu. Afişte yalnızca Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakteri bulunuyor.

EŞREF TEK'İN KONUSU NE?

Eşref Tek, izleyiciyi Eşref'in henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yıllara götürecek. Yapım, karakterin bugünkü Eşref'e dönüşmesinin başlangıcını anlatacak.

Çocukluk aşkı Rüya'yı bulma tutkusunu sürdüren Eşref'in yolu Kıbrıs'ta Kadir'le kesişecek. Bu karşılaşma ikiliyi İstanbul'un acımasız suç dünyasının içine sürükleyecek.

Eşref ve Kadir, yeraltı dünyasında ayakta kalabilmek için güçlerini birleştirirken aldıkları riskli kararlar onları şehrin karanlık güçleriyle karşı karşıya getirecek. Eşref'in adı da attığı adımlarla birlikte İstanbul'un suç dünyasında giderek daha fazla duyulmaya başlayacak.

Böylece Eşref Tek, Eşref Rüya'nın finalinden sonrasını değil, sevilen karakterin geçmişini ve suç dünyasına nasıl adım attığını anlatacak.