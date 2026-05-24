Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, sürpriz final kararıyla gündeme geldi. Sezon finali yapması beklenen dizinin tamamen ekranlara veda edecek olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapım şirketinden gelen açıklamayla birlikte final tarihi de netleşti.

ERKEN FİNAL KARARI OYUNCULARI BİLE ŞAŞIRTTI

TİMSBİ Productions imzası taşıyan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Başrollerde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan dizi için alınan erken final kararı ise izleyicileri şaşırttı.

FİNAL KARARI: SON 2 BÖLÜM

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.”

Dizinin final tarihi de belli oldu. Büyük ilgi gören yapım, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

Sosyal medyada dizinin final kararı kısa sürede gündem olurken, birçok izleyici sezon finali beklerken gelen veda kararına şaşırdığını dile getirdi. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir uyumu, dizinin en çok konuşulan detayları arasında yer almıştı.