Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinde Ebru Gündeş’in sevilen şarkısı ‘Söyleyin’i seslendirdi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan o anlar, ünlü sanatçının da dikkatini çekti.

''GÖZLER DOLU DOLU''

Ebru Gündeş, Demet Özdemir’in performansını “Sen söyledin, biz gözler dolu dolu seyrettik” sözleriyle yorumlayarak büyük takdirini dile getirdi. Şarkının söz ve müziği Ersay Üner imzası taşıyor ve Gündeş, Üner’e de sosyal medyada kalp gönderdi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Demet Özdemir’in performansı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, dizinin hayranları ve müzikseverler bu duygusal anı yoğun şekilde paylaştı. Şarkının sahnede yeniden yorumlanması, izleyicilerden tam not aldı.

Eşref Rüya’daki bu özel sahne, hem Demet Özdemir’in oyunculuğunu hem de şarkıya kattığı duygu yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ebru Gündeş’in duygusal yorumu, izleyiciler tarafından da “kalpleri ısıtan an” olarak değerlendirildi.