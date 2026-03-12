Eşref Rüya dizisinin setinde yaşanan bir an sosyal medyada çok konuşuldu. Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in çekim sırasında yaşadığı eğlenceli diyalog set ekibini kahkahaya boğdu.

ÇAĞATAY KOLTUK ALTINA DOKUNUNCA OLANLAR OLDU

Çağatay Ulusoy’un sahne sırasında Demet Özdemir’in koltuk altına dokunduğu anda beklenmedik bir şey oldu. Bir anda gülmeye başlayan Özdemir, gıdıklandığını söyleyerek çekimi kısa süreliğine durdurdu.

Sette yaşanan o anlar hem oyuncuları hem de ekipteki diğer çalışanları güldürürken, çekimlere kısa bir ara verildi.

MEĞER GIDIKLANIYORMUŞ

Daha sonra ortaya çıkan detay ise izleyenleri daha da güldürdü. Meğer Demet Özdemir’in koltuk altı oldukça gıdıkmış. “Gıdıklanıyorum” diyerek kahkaha atan oyuncunun o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Paylaşılan görüntülere kullanıcılar da kayıtsız kalmadı. Pek çok kişi setten gelen bu doğal anlara kahkaha emojileriyle yorum yaptı.