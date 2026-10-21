Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek projesiyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Yapımcı Timur Savcı, yeni dizide Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacaklarını belirtirken hikâyenin önceki yapımın doğrudan devamı olmayacağını vurguladı.

Prime Video'nun yeni sezon tanıtım toplantısına Eşref Tek dizisinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile yönetmen Uluç Bayraktar katıldı. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy ise toplantıya gönderdiği video mesajla projeye ilişkin heyecanını paylaştı.

Yeni yapımla ilgili açıklamalarda bulunan Timur Savcı, izleyicilerin bugüne kadar görmediği bir hikâyenin ekrana taşınacağını belirtti. Eşref'in geçmişine odaklanacak dizide Kadir karakterinin de yer alacağını açıkladı.

“EŞREF'İN NASIL EŞREF OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ”

Timur Savcı, yeni projede farklı bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşref dışında Kadir karakteri olacak. Onun dışında Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacağımız için yepyeni bir kastla yeni bir hikâye anlatacağız. Ruhunu koruduğumuz yepyeni bir şey izleyecekler.”

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN HEYECAN MESAJI

Şehir dışında olduğu için toplantıya video mesaj gönderen Çağatay Ulusoy, projeye duyduğu heyecanı dile getirdi.

Ulusoy, “Şehir dışında olduğum için bu videoyu çekmek istedim. Ben proje için heyecanlıyım. Çok değer verdiğim insanlarla çalışıyorum. İyi bir iş çıkaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Bence Eşref özel hatırlanan bir iş olacaktır” dedi.

“DİZİNİN DEVAMINI YAPMIYORUZ”

Timur Savcı, Eşref Tek'in önceki yapımın devamı olarak algılanabileceğini ancak hikâyenin farklı bir döneme odaklanacağını vurguladı.

Savcı, “Devamını yapıyormuşuz algısı olabilir ama biz bu dizinin devamını yapmıyoruz. Onların bugüne kadar hiç görmediği kısmı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşref'in geçmişini ve onu bugünkü karakterine dönüştüren olayları konu alacak yeni yapımın, önceki dizinin ruhunu korurken izleyiciye farklı bir hikâye sunması hedefleniyor.