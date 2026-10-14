Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı merakla beklenen yeni dijital proje "Eşref Tek" için geri sayım başladı.

Daha önce "Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, "Eşref Tek" projesiyle yeniden kamera karşısına geçiyor.

Dijital dünyanın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan dizide, ana karakter Eşref'in geçmişi, ilk gençlik yılları ve suç dünyasındaki yükselişinin başlangıç hikâyesi ekranlara taşınacak. Projenin duyurulmasının ardından izleyiciler, ilk bölümün yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Eşref Tek ne zaman başlıyor?

Eşref Tek dizisinin kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yapım şirketi ve yayıncı kuruluş, projenin önümüzdeki dönemde "Çok Yakında" izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Dizinin net yayın takvimi ve resmi çıkış tarihi açıklandığında detaylar güncellenecektir.

Yeni proje, "Eşref Rüya" dizisinin kronolojik bir devamı niteliğinde olmayacak. Senaryo, izleyicileri Eşref karakterinin köklerine götürerek suç dünyasına adım attığı ilk dönemleri ve karakterin dönüşüm sürecini mercek altına alacak. Çekim takvimi ve oyuncu kadrosuna dair diğer resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.