Yeni sezonun açılış maçında Merv'i 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup eden Arkadağ, kurulduğu 1 Nisan 2023 tarihinden bu yana çıktığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Kulüp, 2023 ve 2024 sezonlarını tüm maçlarını kazanarak şampiyon tamamladıktan sonra, 2026 yılına da "kusursuz" bir başlangıç yaptı.

Beş milyar dolarlık "akıllı şehir" ve bir futbol takımı

Arkadağ'ın bu hızlı yükselişinin ardında futbolun ötesinde bir güç yatıyor. Kulübün kurucusu, Türkmenistan'ın eski lideri Gurbanguly Berdimuhamedov. Kulübün ismi, Berdimuhamedov’un resmi unvanı olan ve "koruyucu" anlamına gelen "Arkadağ" kelimesinden geliyor.

Ülkenin güneyinde inşa edilen ve maliyeti yaklaşık 5 milyar doları bulan "akıllı şehir" projesinin ardından, bu yeni yerleşim yerinin bir futbol takımına ihtiyacı olduğuna karar verildi. Takım kurulur kurulmaz, ülkedeki en iyi yerli yetenekler rakiplerinden transfer edilerek kadroya dahil edildi.

Neden Guinness Rekorlar Kitabı'nda değiller?

Arkadağ'ın kağıt üzerinde dünyanın en başarılı takımı olması beklenirken, uluslararası alanda bu başarı tanınmıyor. Galibiyet serisindeki soru işaretleri nedeniyle kulüp Guinness Rekorlar Kitabı’na giremedi.

Rakip taraftarlar ve gözlemciler; maçların dürüstlüğü, lig yönetimi ve yeteneklerin tek bir kulüpte toplanması (tekelleşme) gibi nedenlerle kulübü spora olan ilgiyi öldürmekle suçluyor.

Asya Şampiyonlar Ligi 2 play-off turunda Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile karşılaşan Türkmen temsilcisi, her iki maçı da 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti.