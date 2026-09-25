Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesinde Fransa kafilesi kente gelirken, futbolseverlerin gözü Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye çevrildi. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi; İspanyol oyuncu ve model Ester Exposito'nun maçı tribünden izlemek için Kocaeli'ne gelebileceği iddia edildi. Exposito'nun Türkiye'ye geleceği iddiası sosyal medyada da gündem oldu. MBAPPE'NİN MAÇLARINI TAKİP EDİYOR Exposito, son dönemde Mbappe'nin forma giydiği bazı karşılaşmalarda tribünde görüntülenmişti. İspanyol oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın oynadığı bazı maçları da tribünden takip ettiği biliniyor. İspanyol oyuncunun şehre gelip gelmeyeceği ve maçı tribünden takip edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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