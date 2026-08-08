Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahne performanslarıyla sık sık adından söz ettiren 51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonun ardından yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Gündeş, daha önce bir konserinde yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklamış ve işlemin maliyetinin 10 milyon lira olduğunu söylemişti. Ünlü şarkıcı, sahnede yaptığı açıklamada operasyon sonrası görünümünü esprili bir dille değerlendirerek, "10 yaş gençleşmiş miyim?" diye hayranlarına seslenmişti.

YENİ POZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Estetik operasyonun ardından sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar paylaşan Gündeş'in son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sanatçının değişimi üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çok değişmiş", "Bambaşka biri gibi" ve "Estetik yakışmış" şeklinde yorumlarda bulundu.

Gündeş'in yeni görüntüsüyle ilgili sosyal medyada farklı görüşler paylaşılırken, sanatçının paylaşımları kısa sürede geniş etkileşim aldı.