“Kızarıklık geçer dediler, durum daha da kötüleşti”

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, işlem sonrası bir hafta içinde göğüs bölgesinde şiddetli kızarıklık ve şişlik oluştuğunu belirten Civil, tekrar başvurduğu klinikte bu durumun "doğal bir süreç" olduğu söylendiğini ifade etti. Ancak ağrılar dayanılmaz hâle gelince yeniden kliniğe gittiğini ve burada dolguyu yapan kişinin estetik cerrah değil, diş hekimi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

“Dolgu maddesini iğneyle boşaltmaya çalıştılar. Dayanılmaz bir acı yaşadım ve işlemi durdurmalarını istedim. Sonrasında başka bir hastaneye gittim, yoğun antibiyotik tedavisi gördüm ve bir hafta boyunca hastanede yattım.”

“Göğüslerimi kaybettim, sorumlular yargılanmalı”

Hayriye Civil, yaşadığı sağlık faciası sonrası defalarca kliniğe ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Aynı klinikte benzer mağduriyetler yaşayan başka hastaların da olduğunu öne süren Civil, hukuki süreç başlattığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı devrede: Soruşturma başlatıldı

Civil’in açıklamaları sonrası Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevzuata aykırı tıbbi müdahalelerle ilgili yasal süreç başlatılırken, kliniğin faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Denetimlerin sürdüğü ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.