Güney Kore merkezli estetik cerrahi platformu “Gangnam Unni”yi işleten Healing Paper şirketi, uygulamanın programlama arayüzünde olağan dışı erişim fark edilmesinin ardından siber saldırıyı tespit etti.

Şirketin açıklamasına göre saldırıdan farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 220 bin kullanıcı etkilendi. Bu kişilerin yaklaşık 160 bininin Güney Kore’de, 48 bininin ise Japonya’da bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLAR DA SIZDIRILDI

Siber saldırının boyutunu endişe verici hale getiren unsurlardan biri ise yalnızca temel kişisel bilgilerin değil, kullanıcıların platform üzerinden paylaştığı hassas verilerin de ele geçirilmiş olması.

Şirket tarafından yapılan açıklamada sızdırıldığı belirtilen bilgiler arasında;

Ad ve soyadı, Telefon numarası, E-posta adresi, Doğum tarihi, danışmanlık alınmak istenen estetik ve cerrahi işlemler, Hastane ve doktor isimleri, randevu bilgileri, danışmanlık sırasında yüklenen fotoğraflar, ödeme detayları yer aldı.

FARKLI KANALLARDAN SALDIRILAR YAPILDI

Healing Paper, saldırıda kullanılan erişim kanallarının engellendiğini açıkladı. Ancak şirket, daha sonra farklı erişim yolları üzerinden de sisteme yönelik saldırı girişimlerinin tespit edildiğini bildirdi.

Bu durum üzerine platformdaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayın kapsamının incelenmeye devam edildiği belirtildi.