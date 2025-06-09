Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği kapsamlı estetik operasyonların ardından yurt dışına çıkmak isterken pasaport kontrolünde ilginç bir durumla karşılaştı. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis memurunun kimliğindeki fotoğrafla yüzünü eşleştirememesi nedeniyle kontrol noktasında durdurulduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda 9 saat süren bir operasyon geçiren ve adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Saraçoğlu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
“Kimliğimdeki fotoğrafla, polis memurunun camın arkasından gördüğü kişi arasında fark olunca bana ‘parmak izine gidin’ dendi. Ben de ‘tamam’ dedim.”