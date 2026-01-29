Ameliyat öncesinde sarkan deri ve belirgin kırışıklıklardan şikayetçi olan kadın, operasyon sonrası yayınladığı videoda 20 yaş birden gençleşmiş haliyle takipçilerini şoke etti.

6 SAATLİK OPERASYON

Paylaşılan bilgilere göre, 57 yaşındaki kadına uygulanan işlemler sadece tek bir bölgeyle sınırlı kalmadı. "Tam yüz gençleştirme" kapsamında şu müdahaleler yapıldı:

Deep Plane Facelift (Derin Plan Yüz Germe): Yüz kaslarının alt tabakadan gerilerek daha kalıcı ve doğal bir görünüm sağlanması.

Blefaroplasti (Göz Kapağı Estetiği): Üst ve alt göz kapaklarındaki torbalanma ve sarkmaların giderilmesi.

Boyun Germe & Yağ Transferi: Boyun bölgesindeki "hindi boynu" görünümünün yok edilmesi ve yüze kaybettiği hacmin kendi yağıyla geri kazandırılması.

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan paylaşımın altına gelen yorumlarda kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim, "Bu bir mucize, resmen gençliğine dönmüş" diyerek hayranlığını dile getirirken; diğer kesim, değişimin çok keskin olması nedeniyle fotoğrafların aynı kişiye ait olduğundan şüphe etti.