İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda estetik amaçlı yüz gerdirme operasyonu geçiren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, ameliyattan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Konak’taki özel bir hastanede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, psikiyatri uzmanı Dr. Emine Yılmaz yüz gerdirme operasyonu için estetik cerrah Prof. Dr. U.B.'ye başvurdu. Genel anestezi altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat sürdüğü iddia edilen cerrahi müdahalenin ardından Dr. Yılmaz servise çıkarıldı.

AYAĞA KALKTIKTAN SONRA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Servis odasında aniden fenalaşan ve kalbinin durduğu tespit edilen Uzm. Dr. Emine Yılmaz’a sağlık görevlileri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldı. Müdahalenin ardından yoğun bakım servisine sevk edilen doktor, klinikteki uzman hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MESLEKTAŞI VE EŞİ DR. TURGUT YILMAZ: "SOLUNUMU VE NABZI DURDU"

Eşini kaybeden Dr. Turgut Yılmaz, ameliyat sonrası yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:

"Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz, yaşamını yitirdi."

Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Savcılık, 11 saat süren operasyon ve sonrasında meydana gelen ölüme ilişkin adli tahkikat başlattı.