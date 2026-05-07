Ebru Gündeş, estetik operasyonların ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka göründüğü yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

50 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

“Beraber söylemeye hazırlandığım çok güzel bir konser öncesi” notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede 50 binden fazla beğeni aldı.

20 YAŞ GENÇLEŞTİ

Paylaşımlarda özellikle göz ve dudak makyajı dikkat çekerken, Gündeş’e çok sayıda yorum yapıldı. Öne çıkan yorumlar şöyle oldu:

“-20 yaş”





“Bu nasıl güzellik”





“Alev aldı buralar”





“Sanki Türk sinemasından çıkmışsın gibi ablam”





“Estetik bu kadar mı güzel yapar bir insanı”

Ebru Gündeş, daha önce İstanbul’daki konser serisinde yaptığı açıklamada “orta yüz gerdirme” estetiği yaptırdığını ve kendini en az 10 yaş daha genç hissettiğini söylemişti.

Yeni paylaşımları ise hem görünümü hem de sahne hazırlıklarıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

GÜNDEŞ'E ÜNLÜLERDEN DE YORUM YAĞDI

Ebru Gündeş'in son paylaştığı fotoğrafa Ziynet Sali, Lara, Gökçe Kırgız Selin Ciğerci ve Derya Uluğ gibi isimlerden de yorum geldi. Ünlü isimler Gündeş'e kalp ve nazar boncuğu emojisi yolladı.

ESTETİĞİ İÇİN 10 MİLYON HARCAMIŞ

Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre; ünlü sanatçının gençleşmek uğruna yaptırdığı yüz gerdirme işlemi için tam 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürüldü.