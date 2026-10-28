Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, yüz ve boyun germe operasyonunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ameliyatının henüz dördüncü gününde olduğunu belirten ünlü isim, yüzündeki şişlik ve ödemin geçici olduğunu vurgulayarak takipçilerinin endişelenmemesini istedi.

“KORKMAYIN LÜTFEN”

Operasyon sonrası son halini paylaşan Karadere, iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yüzündeki şişliklerin zamanla azalacağını söyleyen ünlü yarışmacı, “Çok normal, böyle kalmayacak yüzüm. Endişe edecek bir durum yok. Birkaç haftaya kendine gelir, korkmayın lütfen” ifadelerini kullandı.

“BARBİE GİBİ OLACAĞIM” DEMİŞTİ

Nagihan Karadere, daha önce yaptığı açıklamada boyun germe ve alt yüz germe operasyonu geçirdiğini duyurmuştu. İyileşme sürecinin ardından nasıl görüneceğine ilişkin iddialı konuşan Karadere, “Barbie gibi” olacağını söylemişti.





KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Estetik operasyon geçiren Karadere, son görüntüsünü kişisel hesabından yayınladı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.