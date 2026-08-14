NTV'de yer alan habere göre, nefes alma sıkıntısını çözmek ve estetik bir görünüme kavuşmak maksadıyla 4 yıl önce özel bir kliniğin yolunu tutan Elazığlı restoran işletmecisi Aysun Aksoy, burun ameliyatı geçirdi. Fakat Aksoy'un ifadelerine göre, bu müdahalenin ardından başlayan süreç, uzun yıllar devam eden bir mağduriyeti beraberinde getirdi.

YENİDEN AMELİYAT ÖNERİLDİ

İlk ameliyatın ardından burnundaki problemin geçmediğini anlayan 41 yaşındaki Aksoy, durumu bildirmek için tekrar doktorunun kapısını çaldı. Hastasının bu şikayeti üzerine doktor, operasyonun baştan yapılmasını tavsiye etti.

4 YILDA 4 AMELİYAT

Aradan geçen 4 yıllık zaman zarfında aynı klinikte toplam 4 defa bıçak altına yattığını dile getiren kadın, yapılan her işlem için para ödemesine rağmen burnunun her seferinde daha da kötü bir hale büründüğünü ifade etti. Hem sağlık yönünden hem de estetik açıdan ağır sıkıntılar çektiğini anlatan Aksoy, "Nefes alamıyorum. Burnumun yarısı yırtık." diye konuştu. Ayrıca yaşadığı bu sürecin kendisini psikolojik yönden oldukça yıprattığını da sözlerine ekledi.

ÜCRETİ İADE EDİLMEDİ

Ödediği paraların kendisine iade edilmesini talep etmesine rağmen klinikten olumsuz cevap aldığını savunan Aksoy, "Bana 'hiçbir şey yapamazsınız, elinizden hiçbir şey gelmez' dediler." diyerek iddiasını dile getirdi.

İçinde bulunduğu bu durum yüzünden hem ameliyatı gerçekleştiren doktor hem de klinik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur kadın, bunun yanı sıra tazminat davası da açtı.