Eski adıyla Svaziland olan Esvatini Krallığı'nda skandal bir olay yaşandı.
Esvatini Krallığı hükümetinden yapılan açıklamada, 11 Eylül’de Lubombo bölgesindeki Maphiveni’de düzenlenen operasyon sırasında ABD hükümetine bağlı iki görevlinin Umbutfo Esvatini Savunma Kuvvetleri (UEDF) mensuplarınca yanlışlıkla vurularak yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Olay, Maphiveni bölgesindeki şüpheli kaçakçılık faaliyetlerini hedef alan bir operasyon sırasında meydana gelmiştir." bilgisi verildi.
Hükümetin Esvatini halkına ve ABD hükümetine olayın gereken ciddiyetle ele alındığı konusunda güvence verdiği aktarılan açıklamada, olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, hükümetin ABD hükümetiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturma ilerledikçe diplomatik kanallar üzerinden temasların sürdürüleceği ifade edildi.