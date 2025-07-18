Türkiye'de et ve gıda sektörünün köklü firmalarından Seret Et ve Gıda, mali darboğazı aşabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu kabul eden İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Servet Bekar için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkeme aynı zamanda şirketin mali gidişatını ve konkordato sürecini takip eden konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine de karar verdi.

Mahkemenin kararıyla birlikte şirket, bir yıl boyunca icra takiplerinden korunacak ve faaliyetlerine yasal güvence altında devam edebilecek.

SEKTÖRDE ALARM ZİLLERİ Mİ ÇALIYOR?

Doğadan Gelen Yusuf Et

Bu arada et ve gıda sektöründe konkordatolar son günlerde artmaya başladı. Daha önce de Marmara ve Bursa'nın önemli oyuncularından Yusuf Et, konkordato ilan etmişti.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi; Doğadan Gelen Yusuf Et Ürünleri ve şirket ortağı Ramazan Tosun için 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti.

Gülhanlar Güven Gıda

Geçen hafta da Alanya'da otel ve restoranlara ürün tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda, ekonomik problemlerden dolayı konkordato talebinde bulunmuştu.

Bu şirkete de üç aylık geçici konkordato verilmesine hükmedilmişti.

Çiloğlu Gıda

Türkiye'nin ihracatçı firmaları arasında yer alan Çiloğlu Gıda da, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Şirket ortaklarının da dahil olduğu konkordato başvurusunda İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkmıştı.