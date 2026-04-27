Batman’ın Sason ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı dağların zirvelerinde hummalı bir çalışma başladı. Sadece bölgedeki belirli dağların eteklerinde kendiliğinden yetişen ve endemik bir tür olan zuzubak otu, sınırlı yetişme alanı ve zorlu toplama süreci nedeniyle bu sezonun en değerli tarım ürünü haline geldi. Köylülerin uçurumlardan, binbir güçlükle topladığı bu ot, hem mutfakların vazgeçilmez baharatı hem de geleneksel tıbbın doğal ilacı olarak kabul ediliyor.

SADECE YÜKSEK ZİRVELERİ SEVİYOR

Zuzubak otu, her yerde yetişmeyen, oldukça seçici bir bitki türü. Türkiye’de özellikle Batman’ın Sason ilçesindeki Mereto ve Zoveser dağları ile Cobet Yaylası gibi yüksek rakımlı bölgelerde, kayalıkların arasında kendiliğinden yetişiyor. Yaklaşık bir aylık kısa bir ömrü olan bu bitki, serin ve nemli yüksek kesimleri seviyor. Toplayıcılar, bu değerli otu bulabilmek için saatlerce tırmanış yapıyor.

MUTFAKTA LEZZET, VÜCUTTA ŞİFA KAYNAĞI

Zuzubak otunun kullanımı, toplandığı andan itibaren geleneksel yöntemlerle başlıyor. Ayıklanan otlar, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra asıl ününü kurutulup kaya tuzuyla dövülerek elde edilen baharatıyla kazanıyor. Yemeklere kendine has keskin ve hoş bir aroma veren bu baharat, özellikle ayran, yoğurt, salata, çorba ve et yemeklerinde sıkça tercih ediliyor.

Bölge halkı arasında zuzubak otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, akciğer dostu olduğu ve özellikle balgam söktürücü özelliğiyle solunum yollarını rahatlattığı biliniyor. Ayrıca böbrekleri temizlediği ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği de inanışlar arasında.

KİLOSU 15 BİN LİRA

Nadir bulunması ve toplama sürecinin zorluğu, zuzubak otunun fiyatını her geçen yıl daha da yukarı taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda binli rakamlardan alıcı bulan bu özel otun kilogram fiyatı, 2026 yılı itibarıyla piyasada 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.