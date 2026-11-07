Et üreticilerini ve hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında esas alınan ağırlık ölçütü değişti.

Yeni düzenlemeye göre fiyat hesaplamasında artık soğuk karkas ağırlığı yerine, soğutma işlemi öncesindeki sıcak karkas ağırlığı dikkate alınacak.

ET FİYATLARINDA HESAPLAMA DEĞİŞTİ

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde artık soğuk karkas ağırlığı yerine "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle karkas et fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre karkas sığır etinin pazar fiyatı, soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınarak hesaplanacak.

Öte yandan, yönetmelik kapsamında daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemler, bundan böyle Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.