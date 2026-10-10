Vietnam'da yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalarak etlerini satmayı planladığı öne sürülen 12 kişilik çete yakalandı. Polis baskınında 50 canlı kedi kurtarılırken, olay ülkede giderek daha fazla tepki çeken kedi eti ticaretini yeniden gündeme getirdi.

Ho Chi Minh kentinde düzenlenen operasyonda, yerleşim bölgelerinden kedi çalarak kaçak et ticaretine sevk ettiği iddia edilen şebeke çökertildi. Yerel basında yer alan haberlere göre polis, baskında 50 canlı kedinin yanı sıra çok sayıda tuzak, tartı aleti ve iki tüy yolma makinesine el koydu.

Çete üyelerinin, yerleşim yerlerindeki sokaklara balıkla yemledikleri tuzaklar kurarak kedileri yakaladıkları öne sürüldü. Hem kendi hazırladıkları hem de satın aldıkları tuzakları kullanan şüphelilerin, yakaladıkları kedileri motosikletlerle hızla olay yerinden uzaklaştırdığı belirtildi. Haberlere göre her grup, bir gecede 4 ila 10 kedi yakalayabiliyordu.

Aylar önce 400'den fazla kedi kurtarılmıştı

Vietnam'da kedi eti ticaretine yönelik son operasyon, benzer bir baskından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti. Geçtiğimiz haziran ayında Ho Chi Minh kentinde düzenlenen operasyonda, kedi hırsızlığı ve kaçakçılığıyla suçlanan en az 10 kişi gözaltına alınmış, 400'den fazla kedi kurtarılmıştı.

Güney Vietnam'ın farklı bölgelerinden hayvanların toplandığı operasyonda, yaklaşık 40 kedi sahiplerine teslim edildi. Aralarında hamile kedilerin ve kurtarma operasyonundan sonra dünyaya gelen yavruların da bulunduğu 260 kedi ise polis gözetiminde kaldı.

Operasyon sırasında çok sayıda kedinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, olay yerinde yaklaşık 80 ölü kedi buldu. Kurtarılan hayvanların birçoğunun da telef olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında, kedilerin küçük kafeslerde tutulduğu ve etlerinin satılmak üzere hazırlandığı tespit edildi. Hayvanların kilogramı yaklaşık 70 bin Vietnam dongu, yani 2,6 dolar karşılığında bir alıcıya satılmasının planlandığı belirtildi.

Hayvan hakları kuruluşu Humane World for Animals'ın Vietnam direktörü Phuong Tham, haziran ayındaki operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tek bir sevkiyatta bu kadar çok kediye el konulmasının ticaretin boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Kedilerin çoğunun zayıf ve bitkin durumda olduğunu belirten Tham, hayvanların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ağır koşullara maruz kaldığını ifade etti. Tham, her ay binlerce kedinin çalındığını, kaçak yollarla taşındığını ve ülke genelinde etleri için kesildiğini vurguladı.

Kurtarılan hayvanların bu akıbetten kurtulmasının önemli olduğunu belirten Tham, polisin hızlı müdahalesinin yasa dışı ticaretle mücadelede umut verici bir adım olduğunu kaydetti.

Kedi eti ticaretine karşı tepkiler artıyor

Kedi ve köpek eti ticareti, Asya'nın bazı bölgelerinde hâlâ önemli bir sorun olarak görülüyor. Tahminlere göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon köpek ve 6 milyon kedi etleri için öldürülüyor. Çin'in bu ticaretteki payının da yüksek olduğu, ülkede her yıl yaklaşık 10 milyon köpek ve 4 milyon kedinin tüketildiği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, kedi ve köpek eti tüketimine yönelik toplumsal tutumlar değişiyor. Asya'daki bazı ülkelerde ve bölgelerde bu ticaret yasaklanırken, Vietnam'da da yasaklama çağrıları giderek daha fazla destek buluyor.

2023 yılında ülkede yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 71'i kedi eti tüketiminin ve ticaretinin yasaklanmasını destekliyor. Köpek eti ticaretinin yasaklanmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 68'e ulaşıyor.

Son operasyonlar, Vietnam'da kedi eti ticaretinin hâlâ sürdüğünü gösterirken, hayvan hakları savunucuları artan kamuoyu tepkisinin ve polis müdahalelerinin değişim açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Humane World for Animals'ın Köpek ve Kedi Eti Ticaretini Sonlandırma kampanyasının yöneticisi Dr. Karanvir Kukreja da Ho Chi Minh kentindeki operasyonun, ticaretin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu ifade etti. Kukreja, yüzlerce kedinin kurtarılmasının yanı sıra evcil hayvan hırsızlığının da önemli bir sorun olarak kabul edilmeye başlanmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yerel gönüllülerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve polisin iş birliğine işaret eden Kukreja, bu desteğin Vietnam'da hayvan refahına yönelik duyarlılığın arttığını gösterdiğini vurguladı.