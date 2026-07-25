Gut hastalığı, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan kristallerin eklemlerde birikmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu durum özellikle ayak başparmağı, ayak bileği ve diz gibi eklemlerde ani başlayan şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklığa neden olabiliyor. Pürin adı verilen doğal bileşikler hem vücutta üretiliyor hem de çeşitli besinlerle alınabiliyor. Pürinlerin parçalanması sonucu oluşan ürik asit yeterince atılamadığında ise gut atakları görülebiliyor.

Çeşitli tıbbi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, pürin açısından görece yüksek kabul edilen ve gut hastalarının dikkatli tüketmesi önerilen sebzeler şunlar:

1. Ispanak

Demir, folat ve vitamin açısından oldukça zengin olan ıspanak, aynı zamanda pürin içeriği görece yüksek sebzeler arasında yer alıyor. Sağlıklı bireyler için önemli bir besin olsa da, gut hastalarının aşırı miktarda tüketmekten kaçınması tavsiye ediliyor.

2. Karnabahar

Düşük karbonhidratlı beslenme programlarında sıkça tercih edilen karnabahar da orta düzeyde pürin içeren sebzelerden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle sık ve yüksek miktarda tüketimin gut hastalarında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

3. Kuşkonmaz

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuşkonmazın da pürin içeriği nedeniyle gut hastalarının kontrollü tüketmesi öneriliyor. Özellikle aktif gut atağı geçiren kişilerin bir süre beslenme planından çıkarması tavsiye edilebiliyor.

4. Mantar

Kültür mantarı, istiridye mantarı ve bazı diğer mantar türleri de pürin içeriği görece yüksek besinler arasında bulunuyor. Bu nedenle gut hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi öneriliyor.

5. Manyok yaprakları

Bazı Asya mutfaklarında yaygın olarak tüketilen manyok yaprakları da yüksek pürin içeriğiyle öne çıkıyor. Gut hastalarının bu besini sınırlı tüketmesi gerektiği belirtiliyor.

6. Yeşil fasulye ve bezelye

Bitkisel protein ve lif bakımından zengin olan yeşil fasulye ile bezelye de pürin içeren baklagiller arasında yer alıyor. Özellikle yüksek pürin içeren diğer besinlerle birlikte fazla miktarda tüketilmesi önerilmiyor.

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, sebzelerden alınan pürinlerin hayvansal kaynaklı pürinler kadar güçlü şekilde gut riskini artırmayabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle birçok uzman, sağlıklı bireylerin bu sebzeleri tamamen bırakmasına gerek olmadığını vurguluyor.

Bununla birlikte gut hastalarının veya ürik asit yüksekliği bulunan kişilerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi, yeterli su tüketmesi ve beslenme planını doktor ya da diyetisyen önerilerine göre düzenlemesi önem taşıyor. Bol su içmek, böbreklerin fazla ürik asidi vücuttan uzaklaştırmasına yardımcı olarak gut ataklarının önlenmesine katkı sağlayabiliyor.