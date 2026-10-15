Macaristan’dan et ithal edilen firmaya Et Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın da ortak olduğunun ortaya çıkması geçen yıl büyük tartışmalara neden oldu. Konu bu yılda etkisini sürdürürken iddialarla ilgili sorular yine cevapsız kaldı. Taylan istifa çağrılarına rağmen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Kendisi dün TBMM KİT Komisyonunda ESK’nın 2024 yılı hesaplarının görüşüldüğü toplantıya katıldı.

SÖZÜNÜ KESTİ

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mücahit Taylan ve firmasıyla ilgili şaibeleri komisyona taşıdı ve buna yönelik soruların cevaplandırılmasını istedi. Tahtasız, Macaristan’dan et ithalatı yapılan ‘Green Farm And Trade’ adlı şirketin ortakları arasında Taylan’ın da bulunduğunu belirterek, “Genel Müdürün şirketteki ortaklık ve yöneticilik durumu nedir, ortaklık dönemi incelendi mi? Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvuruldu mu” diye sordu.

Araya giren Komisyon Başkanı AKP’li Mustafa Savaş ise “Biz 2024 yılı hesaplarını görüşüyoruz, bu konu 2025 yılının, Siz bu konuyu 2025 görüşülürken değerlendirirsiniz” diyerek Tahtasız’ın sözünü kesti. Tahtasız’ın soruları cevapsız kaldı. ESK’nın 2025 yılı hesapları TBMM’de gelecek yıl ele alınacak.

Tahtasız ayrıca Mücahit Taylan’ın Fen Fakültesi matematik bölümü mezunu olduğunu ifade etti. Tahtasız, “Hayvancılıktan anlamayan, sütü bilmeyen, kurumu tanımayan, ismi tartışma konusu olan matematik bölümü mezunu bir kişinin, Genel Müdür koltuğunda olması liyakati sorgulamamıza neden oluyor” dedi.

Mücahit Taylan

Vatandaş şafak nöbetinde ESK ise faiz geliri peşinde

Vatandaş, nispeten ucuza et almak için Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde şafak vakti kuyruğa giriyor, saatlerce bekliyor. Öte yandan ESK ile ilgili iddialar bitmiyor. Yıllarca zarar üzerine zarar eden ESK ise 2024’te 11 milyar kâr açıkladı.

7 MİLYAR KÂR

ESK, 2024’te mal alımına harcadığı her 100 liranın yalnızca 6.5 lirasını yerli üreticiye ödedi. 93.5 lirası yurt dışı ithalata ve yabancı besiciye gitti. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, ESK’nin 2024’te 554 bin 465 baş canlı hayvanı besicilere sattığını bu satışlardan 7 milyar 804 milyon lira kâr elde ettiğini belirtti.

Olan, besicilerin hayvan teslimlerinden alınan avansların peşin yatırıldığını, kurumun da bu paradan 2024’te 3 milyar 573 milyon 639 bin 732 lira faiz geliri elde ettiğini söyledi.