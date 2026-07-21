Sağlıklı beslenme dünyasında adeta kartlar yeniden dağıtılıyor. Sporcuların ve diyet yapanların gözdesi olan tavuk göğsü 100 gramında ortalama 31 gram protein barındırırken, mutfağımızdaki o mütevazı besin ham ağırlığında tam 36 gram protein taşıyor!

KURU SOYA FASULYESİ VE YEŞİL MERCİMEK

İnternette "etten daha proteinli sebze" arayışlarının odak noktası olan bu besin grubu, kuru baklagillerden başkası değil.

Özellikle Kuru Soya Fasulyesi, 100 gramındaki 36 gramlık protein oranıyla bitkisel dünyadaki en güçlü protein deposu. Soya fasulyesini takip eden Yeşil Mercimek ise ham formunda sunduğu 24-25 gramlık protein değeri ve cebi yakmayan fiyatıyla sofraların yeni gözdesi olmaya aday.

UZMANLAR UYARIYOR: TÜKETİRKEN BU DETAYA DİKKAT EDİN!

Peki, bu besinleri etin yerine geçerken nasıl tüketmeliyiz? Beslenme uzmanları bitkisel proteinlerden maksimum verim almak için şu ipucunu veriyor:

Emilimi Artırın: Bitkisel proteinler, et kadar "tam" amino asit profiline sahip değildir. Ancak yeşil mercimek veya nohut gibi baklagilleri bulgur veya pirinçle birleştirerek tükettiğinizde, vücudunuz tıpkı et yemiş gibi kaliteli bir protein alır.

Cebinizi Koruyun: Kilogram fiyatı et ve tavuğa kıyasla son derece makul olan bu baklagiller, yüksek lif içerikleri sayesinde uzun süre tok tutarak zayıflamaya da yardımcı oluyor.