Vakaların sayısı yaz ayları boyunca artmaya devam etti. Texas'taki ilk vaka haziran ayında üç haftalık bir buzağıda tespit edildi. Eylül ayına gelindiğinde ABD genelinde doğrulanan hayvan vakalarının sayısı 49'a yükseldi ve bunların 48'i Texas'ta görüldü. Son olarak Presidio County'deki bir çiftlik atında da parazite rastlandı.

CANLI DOKUYLA BESLENİYOR

Parazite, "Cochliomyia hominivorax" adı verilen bir sinek türünün larvaları neden oluyor. Dişi sinekler yumurtalarını sığır, at, koyun, keçi, köpek ve yabani hayvanlar gibi sıcak kanlı canlıların açık yaralarına veya vücut açıklıklarının çevresine bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar yaranın içine ilerleyerek canlı dokuyla beslenmeye başlıyor.

Larvalar beslendikçe yara büyüyebiliyor ve enfeksiyon ağırlaşabiliyor. Müdahale edilmemesi halinde ciddi doku kaybı, ikincil enfeksiyonlar ve hatta hayvanın ölümüyle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Parazit esas olarak hayvanları etkiliyor ancak nadir durumlarda insanlarda da görülebiliyor.

ABD, bu paraziti 1966 yılında tamamen ortadan kaldırmıştı. Ancak son yıllarda Orta Amerika'dan kuzeye doğru yeniden yayılmaya başladı. 2024'te Meksika'da bir sığırda tespit edilmesinin ardından kuzeye ilerleyen parazit, Haziran 2026'da yeniden Texas'ta ortaya çıktı.

HAYVANLARIN BÖLGEDEN ÇIKARILMASINA KISITLAMA

Vakaların ardından Texas'ın birçok noktasında enfekte bölgeler oluşturuldu. Bu bölgelerde bulunan sıcak kanlı hayvanların yetkililerden önceden izin alınmadan bölge dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Taşınacak hayvanların kontrol edilmesi ve gerektiğinde tedavi edilmesi gerekiyor.

Kısıtlamalar yalnızca sığırları kapsamıyor. Atlar, koyunlar, keçiler, evcil hayvanlar ve diğer sıcak kanlı hayvanlar da belirlenen bölgelerdeki hareket kurallarına tabi tutuluyor. Yetkililer ayrıca hayvan sahiplerinden açık yaraları düzenli kontrol etmelerini ve larva görülen şüpheli vakaları hemen bildirmelerini istiyor.

Parazitin yayılmasını durdurmak için dikkat çekici bir yöntem de yeniden devreye sokuldu. Laboratuvarlarda çok sayıda kısır erkek sinek üretilerek havadan ve karadan doğaya bırakılıyor. Kısır erkeklerin yabani dişilerle çiftleşmesiyle yeni nesil oluşmasının engellenmesi ve sinek nüfusunun zamanla azaltılması hedefleniyor. Aynı yöntem, parazitin 1960'larda ABD'den ortadan kaldırılmasında da kullanılmıştı.