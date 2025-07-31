Uzun yıllardır yurt dışına ithalata ve ihracat yapan A.A.Ö adlı bir vatandaş, yaptığı bir ithalat işlemiyle ilgili yürütülen soruşturmada yargılandı. Yargılama sırasında bilirkişi raporu talep edildi. Dosyaya bir bilirkişi atandı.

A.A.Ö’nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuna göre 29 Mayıs’ta kendisini Z.T. adlı diğer bilirkişi aradı ve dosyayla ilgili görüşmek istediğini söyledi. 11 Haziran’da bilirkişi ve davanın tarafı vatandaş Büyükçekmece’de buluştu. Bilirkişi ayrıca İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nde etki kurulunda görevli bir uzman bilirkişiydi.

Hakkında dava açılan A.A.Ö bu görüşme sırasında bilirkişi Z.T.’nin kendisine “Ben olumsuz rapor yazarsam yüklü para cezası alırsın, bir daha gümrükçülük yapamazsın” dediğini, “Suçsuz olup olmaman önemli değil, önemli olan benim dediğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Bilirkişi tarafından yapılan bu tehdit ve baskının da etkisiyle, 13 Haziran akşam saatlerinde kendisine gönderilen konuma gittiğini söyleyen A.A.Ö., bilirkişinin rüşvet aldığı anları şöyle anlattı:

Rüşveti kamerayla kaydetti

“Bana gönderilen konuma gittim. Daha sonra bu konumun şahsın evine yakın olduğunu öğrendim. Gittiğimde şahsın aracını park etmiş olduğunu gördüm, ben de kendi aracımı arkasına park ettim. Şahıs aracına geldi ve içerisinde 10 bin dolar bulunan zarfı aldı. Ben de bu anları video kayıt altına aldım.”

Savcılıkla da paylaşılan, bilirkişi Z.T.’nin olduğu görüntülerde A.A.Ö’nün 10 bin doları zarf içinde verdiği görülüyor.

Bilirkişi hakkında görevi kötüye kullanmak, menfaat temin etme, tehdit ve rüşvet suçlarından suç duyurusunda bulunan A.A.Ö sonraki süreçte de kendisinden para talep edildiğini, olayın ağırlığını daha fazla taşımak istememesi nedeniyle 30 Temmuz’da savcılığa başvurdu.

Rüşvet iddiası başsavcılık tarafından soruşturulacak.