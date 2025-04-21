Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatları yüzde 37.12 arttı. Ancak rakamları ile tartışmaların merkezinde yer alan TÜİK’in artış oranı, marketleri es geçti. Bir yılda marketlere zam yağdı.

LAHANA İKİNCİ SIRADA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri de gıda enflasyonundaki yükselişi yeniden gözler önüne serdi. Buna göre limon, son bir yılın zam şampiyonu oldu. 27 Mart 2024’te 16.7 lira olan limonun kilogram fiyatı, yüzde 187’lik artışla 48 lirayı aştı. Fiyatı en çok artan ikinci ürün beyaz lahana oldu. Mart 2024’te 14.3 lira olan beyaz lahananın kilogram fiyatı, geçen ay 30 liraya yaklaştı. Üçüncü sıraya da kabak yerleşti. Mart 2024’te 31.8 lira olan kabağın kilogram fiyatı, yaklaşık yüzde 96’lık artışla geçen ay 62.4 lira oldu. 27 Mart 2024’te 3.89 lira olan yumurtanın adet fiyatı da geçen ay yüzde 86’lık artışla 7.25 liraya çıktı. Salatalığın kilogram fiyatı 37.8 liradan, 68.5 liraya, kuru üzümün kilogram fiyatı 144.9 liradan 260.8 liraya yükseldi.

Dar gelirlinin en çok kullandığı ürünlerden soğandaki fiyat artışı da yüzde 80’e ulaştı. Mart 2024’te 14.3 lira olan kuru soğanın kilogram fiyatı geçen ay 25.8 liraya çıktı. 34 lira olan domatesin kilogram fiyatı ise 61 lirayı aştı. Domatesin tane fiyatının da 12 lirayı aştığı görüldü.

Kırmızı ette fiyat artışı yüzede 34

Vatandaş ete hasret kaldı. Kırmızı etteki fiyat artışı yüzde 34 oldu. Mart 2024’te 638.5 lira olan kuzu etinin kilogram fiyatı, geçen ay yüzde 34’lük artışla 855.7 liraya ulaştı. Dana etinin kilogram fiyatı da 517 liradan 692 liraya çıktı, bir kilogram tavuğun fiyatı da 105 lirayı aştı. TÜİK verilerine göre en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6.3’ünü alırken, bu grubun harcamalarında gıdanın payı yüzde 36.6 oldu.