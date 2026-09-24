Bursa’nın Keles bölgesinde üretimi teşvik edilen siyez buğdayında bu sezon rekor verim seviyesine ulaşıldı. Tohum, biçerdöver ve alım garantisiyle desteklenen tarlalardan elde edilen ürünler, gıda krizine ve yüksek fiyatlara karşı doğrudan halkın kullanımına sunuldu. Piyasa şartlarının üzerinde fiyattan satın alınan mahsuller işlenerek organik ekmeğe dönüştürüldü ve kent genelindeki satış ağlarına dağıtıldı.

TÜRKİYE ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI

Keles’e bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerindeki 17 üretici, toplam 284 dekar alanda ekim gerçekleştirdi. Teknik imkanlar ve biçerdöver desteğiyle yürütülen süreçte, tohumluk hariç tam 60 ton mahsul elde edildi. Bölgedeki çiftçiler, dönüm başına 200 kilogram olan Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak bu sezon önemli bir verim başarısına imza attı.

PİYASADA 150 TL OLAN ÜRÜN 55 TL’YE DÜŞTÜ

Piyasada 400 gramı 120 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılan organik siyez tam buğday ekmeği, hijyenik tesislerde üretilerek 55 TL’den satışa çıkarıldı. Sağlıklı ve ekonomik gıda alternatifi, şehir genelindeki 500 farklı satış noktasında tüketicilerle buluşturuldu. Üreticiden doğrudan alınan mahsul, fahiş fiyat artışlarına karşı önemli bir denge unsuru oldu.

"SENEYE DAHA FAZLA EKMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Keles ilçesine bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerindeki üreticiler, verilen tohum, hasat ve alım desteğinden duydukları memnuniyetini dile getirdi. Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, desteğin etkisiyle sezonun daha verimli geçtiğini belirterek, "Bu sene verilen desteklerle daha güzel ve bereketli bir sezon oldu. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz" dedi.