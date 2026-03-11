Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2026/11)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinin izlenebilirliğini artırmak amacıyla önemli değişiklikler getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2026/11)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinin izlenebilirliğini artırmak amacıyla önemli değişiklikler getirildi.

NUMARASI OLMAYAN ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre bir gıdanın hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren işaret, harf, sembol ya da numara bulunmayan ürünler artık piyasaya sunulamayacak. Böylece gıdaların üretim sürecinin takibi kolaylaşacak ve olası bir sorun durumunda ürünlerin kaynağı daha hızlı tespit edilebilecek.

BAZI ÜRÜNLER UYGULAMA DIŞI

Tebliğde belirli durumlar için istisnalar da yer aldı. Buna göre, geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler, üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünler, işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan ürünler, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ve müşterinin talebiyle paketlenen gıdalar, en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük ambalajlı ürünler, parti işaretinin birleşik ambalaj üzerinde yer alması şartıyla porsiyon halinde servis edilen dondurmalar ve yenilebilir buzlar bu zorunluluğun dışında tutulacak.

PARTİ İŞARETLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Tebliğe göre parti veya lot numarası her üretim için gıda üreticisi tarafından belirlenecek ve işaretlenecek.

Etiketteki diğer bilgilerden açıkça ayırt edilemediği durumlarda parti numarasının önünde “P” veya “L” harfi yer alacak.

Hazır ambalajlı ürünlerde bu bilgi doğrudan ambalajın üzerinde ya da ambalaja yapıştırılmış etikette bulunacak.

Hazır ambalajlı olmayan ürünlerde ise paket, kap veya ilgili ticari belgeler üzerinde yer alabilecek.

Ayrıca parti numarasının kolay görülebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde yazılması zorunlu olacak.

ÜRETİM TARİHİ PARTİ NUMARASI OLACAK

Etikette üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi gün ve ay bilgisiyle açık şekilde yazılmışsa, bu tarih parti numarası olarak da kullanılabilecek. Ancak bu durumda ambalaj üzerinde şu ifadeye yer verilmesi gerekecek: “Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir.”

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR YOLDA

Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numarası veya işaretinin tebliğde yer alan tanıma uygun olduğunu gösteren kayıtları tutmak ve talep edilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunmak zorunda olacak. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğe aykırı hareket eden işletmeler hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

ESKİ TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yeni düzenleme ile 2012/7 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ kapsamındaki gıda işletmeleri 31 Aralık’a kadar yeni kurallara uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihten sonra tebliğe uygun olmayan gıdalar piyasada bulundurulamayacak. Aynı zorunluluk ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.Yeni düzenlemeye göre bir gıdanın hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren işaret, harf, sembol ya da numara bulunmayan ürünler artık piyasaya sunulamayacak. Böylece gıdaların üretim sürecinin takibi kolaylaşacak ve olası bir sorun durumunda ürünlerin kaynağı daha hızlı tespit edilebilecek.

BAZI ÜRÜNLER UYGULAMA DIŞI

Tebliğde belirli durumlar için istisnalar da yer aldı. Buna göre; eçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler,