Raflarda "organik" etiketiyle yerini alan ürünlerin gerçekten ne kadar organik olduğu konusunda tartışmalar sürerken Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi aldatmaya yönelik sahteciliğe karşı düğmeye bastı. 1 Ağustos itibarıyla Hal Kayıt Sistemi'nde yeni bir dönem başlıyor.

Mevcut uygulamada, organik ve iyi tarım uygulamalarıyla üretilen ürünlerin satışında hal rüsumu (komisyon) alınmıyor. Bu avantajı kötüye kullanan bazı tüccarlar ise organik olmayan ürünleri, Hal Kayıt Sistemi’ne “organik” olarak bildiriyor. Böylece hem hal rüsumu ödemekten kaçınıyorlar hem de ürünü daha yüksek fiyata satarak haksız kazanç elde ediyorlar.

YENİ UYGULAMA NE GETİRİYOR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, bu tür fırsatçılığın önüne geçmek için 1 Ağustos’tan itibaren önemli bir düzenlemeyi devreye alıyor. Yeni sistemle birlikte, Hal Kayıt Sistemi’ne organik veya iyi tarım ürünü bildirimi yapılabilmesi için ilk bildirimi sadece üreticiler yapabilecek.

ÜRETİCİ ONAYI OLMADAN BİLDİRİM YOK

Organik ya da iyi tarım uygulamaları kapsamında üretim yapan çiftçiler, artık kendileri bildirim yapmadan ürünlerinin bu şekilde kaydedilmesine izin vermeyecek. Üreticinin yaptığı ilk bildirimin ardından, ürünle ilgili sonraki işlemler ve bildirimler alıcılar tarafından yapılabilecek. Bu sayede üreticilerin bilgisi dışında yapılan kayıtların ve etiketsel manipülasyonların önüne geçilmiş olacak.

HAL RÜSUMU AVANTAJI ARTIK SAHTEKÂRIN ELİNDE OLMAYACAK

Organik tarım kapsamında üretilen ürünlerde hal rüsumu alınmadığı için sistem bugüne kadar fırsatçılar tarafından istismar ediliyordu. Ancak yeni uygulamayla birlikte bu ayrıcalıktan yalnızca gerçekten organik üretim yapan çiftçiler faydalanabilecek.