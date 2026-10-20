Yangın, saat 03.40 sıralarında Beşiktaş ilçesine bağlı Nisbetiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Ö.’nün sahibi olduğu tantuni restoranında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Restorandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sonucu restoranda büyük çapta hasar meydana gelirken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.

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