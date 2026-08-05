CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından belediyede başkanvekilliği seçiminin yapılacağı tarih netleşti. Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak.

55 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz’da Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı ise 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla Beşikçioğlu’nun geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu’nun ‘esrar’ testi, başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun da ‘kokain’ testi pozitif çıkmıştı.