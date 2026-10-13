Etimesgut Belediyesi’ne düzenlenen yeni operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dahil çok sayıda personel gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi’ne ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘irtikap’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 3 Ağustos’ta belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu aynı gün görevden uzaklaştırılmıştı.

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