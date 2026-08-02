Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda gözaltına alınan, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan isimlerden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol şartı uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.