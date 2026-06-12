ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
(Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
(Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Vergi borcundan dolayı mahcuz bulunan aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94-99’uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.
1-) Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak, kapı numarası ve Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Fevziye Mahallesi 109 ada 21 parselde bulunan tam hisseli imarsız tarla Etimesgut / Ankara adresindedir.
2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları : Satışa çıkarılan gayrimenkul, 109 ada 21 parselde 11.501,27 m2 yüzölçümlü tam hisseli imarsız tarla’dır. Bulunduğu konum itibarıyla Batısında ve Güneyinde Karadere taş ocağı vardır. Kadastro yoluna 230 m. Fevziye’ye 2 km. Hisarlıkaya’ya 3.3 km. Şehitali’ye 4 km. Ballıkuyumcu’ya 5 km. Eskişehir yoluna 6.5 km. Tulumtaş’a 6,5 km. Etimesgut’a 14.5 km Şehir merkezi Kızılay’a 52. km. mesafededir.
-Değerini etkileyen etkenler: İmarsız olması, Taş ocağına yakın olması, Etrafının boş olması ve yerleşim yerlerine uzaklığı değerini olumsuz etkileyen etkenlerdir.
3-) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere : Satış Komisyonunca, Gayrimenkule 9.250.000,00-TL rayiç değer tespiti yapılmıştır.
4-) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nevi ve tutarı : Gayrimenkule biçilen rayiç değerinin % 7,5 nispetinde 693.750,00-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak Para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir."
5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve Süre : Gayrimenkullerin satış ihalesine katılmak isteyenler belirtilen teminat tutarını Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu en geç satış günü ve saatine kadar (Ankara Defterdarlığı 4. Kat İhale Salonu, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No: 48 Yenimahalle /Ankara) adresindeki Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
Ayrıca, malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.
6-) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün, Saat : Gayrimenkul Satış Komisyonunca 13/07/2026 Pazartesi günü saat 15:00'de Ankara Defterdarlığı 4. Kat Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No. 48 Yenimahalle /Ankara adresindeki İhale Salonunda, açık artırma ve peşin para ile yapılacaktır.
7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75’ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 20/07/2026 Pazartesi tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
8-) Gayrimenkulün Satış Şartnamesi : Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Bölümünden temin edilebileceği gibi Dairemiz ilan panosunda ve https://ilan.gib.gov.tr /(satış ilanları) internet adresinden görülebilir.
9-) Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu : Satış peşin bedelle yapılacak olup, Her türlü harç, vergi, ve resim, ( % 10) Katma Değer Vergisi ve (Binde 5,69) Damga Vergisi, Tapu Harcı, ile diğer tüm masraflar) alıcıya aittir.
10-) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.
İlan Olunur.
1-) Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak, kapı numarası ve Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Fevziye Mahallesi 109 ada 21 parselde bulunan tam hisseli imarsız tarla Etimesgut / Ankara adresindedir.
2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları : Satışa çıkarılan gayrimenkul, 109 ada 21 parselde 11.501,27 m2 yüzölçümlü tam hisseli imarsız tarla’dır. Bulunduğu konum itibarıyla Batısında ve Güneyinde Karadere taş ocağı vardır. Kadastro yoluna 230 m. Fevziye’ye 2 km. Hisarlıkaya’ya 3.3 km. Şehitali’ye 4 km. Ballıkuyumcu’ya 5 km. Eskişehir yoluna 6.5 km. Tulumtaş’a 6,5 km. Etimesgut’a 14.5 km Şehir merkezi Kızılay’a 52. km. mesafededir.
-Değerini etkileyen etkenler: İmarsız olması, Taş ocağına yakın olması, Etrafının boş olması ve yerleşim yerlerine uzaklığı değerini olumsuz etkileyen etkenlerdir.
3-) Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere : Satış Komisyonunca, Gayrimenkule 9.250.000,00-TL rayiç değer tespiti yapılmıştır.
4-) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nevi ve tutarı : Gayrimenkule biçilen rayiç değerinin % 7,5 nispetinde 693.750,00-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak Para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir."
5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve Süre : Gayrimenkullerin satış ihalesine katılmak isteyenler belirtilen teminat tutarını Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu en geç satış günü ve saatine kadar (Ankara Defterdarlığı 4. Kat İhale Salonu, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No: 48 Yenimahalle /Ankara) adresindeki Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
Ayrıca, malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.
6-) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün, Saat : Gayrimenkul Satış Komisyonunca 13/07/2026 Pazartesi günü saat 15:00'de Ankara Defterdarlığı 4. Kat Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No. 48 Yenimahalle /Ankara adresindeki İhale Salonunda, açık artırma ve peşin para ile yapılacaktır.
7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75’ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 20/07/2026 Pazartesi tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
8-) Gayrimenkulün Satış Şartnamesi : Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Bölümünden temin edilebileceği gibi Dairemiz ilan panosunda ve https://ilan.gib.gov.tr /(satış ilanları) internet adresinden görülebilir.
9-) Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu : Satış peşin bedelle yapılacak olup, Her türlü harç, vergi, ve resim, ( % 10) Katma Değer Vergisi ve (Binde 5,69) Damga Vergisi, Tapu Harcı, ile diğer tüm masraflar) alıcıya aittir.
10-) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02485398